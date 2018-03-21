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Украина разорвала экономическое сотрудничество с РФ
Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 21 марта, передает НВ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кабмин остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.
Напомним, что 7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.
Отметим, что в Министерстве иностранных дел Украины заявляли о подготовке к выходу из органов Содружества Независимых Государств (СНГ) и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Позже глава МИД Украины Павел Климкин назвал выход Украины из СНГ стратегической целью Киева.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, экономика, Украина, Россия, Донбасс, сотрудничество
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