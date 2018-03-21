Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина разорвала экономическое сотрудничество с РФ

21.03.2018 16:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина разорвала экономическое сотрудничество с РФ

Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 21 марта, передает НВ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кабмин остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Напомним, что 7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Отметим, что в Министерстве иностранных дел Украины заявляли о подготовке к выходу из органов Содружества Независимых Государств (СНГ) и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин назвал выход Украины из СНГ стратегической целью Киева.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, экономика, Украина, Россия, Донбасс, сотрудничество
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх