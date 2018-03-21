Ужесточены условия въезда в Украину для граждан России и лиц без гражданства

21.03.2018 18:02

Президент Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года «О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики».

Кабинету Министров Украины также поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение Парламента ряд проектов законов Украины. В частности, Правительству поручено подготовить изменения в Законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле» о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, выходцев из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки.

Правительство также должно обеспечить в месячный срок совершенствование механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, разрешения соответствующих процедур и механизма взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов.

Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесение сведений об иностранцах или лиц без гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр; порядок информационного взаимодействия субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, в том числе по осуществлению верификации и идентификации личности; порядок заполнения и использования иммиграционной карточки, в частности при проверке оснований для въезда в Украину, продлении срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://donpress.com