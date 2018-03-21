В Днепре обвалился вход в подземный переход

21.03.2018 11:09

Вчера вечером в Днепре на Запорожском шоссе, возле улицы Космической, из-за большого количества снега обвалилась крыша подземного перехода.

В ГСЧС сообщают, что обвалилась металлическая навесная крыша над входом в подземный пешеходный переход. При этом никто из людей не пострадал.

Спасатели расчистили снег лопатами с обрушившихся металлических конструкций. Кроме того, с помощью бензореза и ломов они разобрали поврежденную крышу и вынесли ее из подземного перехода.

Источник: https://donpress.com