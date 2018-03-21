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В Украине объявили штормовое предупреждение, но потепление уже близко: когда будет до +10
В ближайшие сутки полстраны накроют метели, на дорогах работают тысячи единиц снегоуборочной техники
Новое штормовое предупреждение объявили по Украине. О снеге и метелях предостерегают и синоптики, и спасатели. Принес их циклон с Балкан, который в ближайшие сутки накроет полстраны.
Как и обещали синоптики – Днепр снова обильно засыпало снегом. Он начался в полночь и шел до самого утра. Выпало почти 10 сантиметров снега. Это спасло жителей города от сплошной гололедицы, ведь накануне вечером прошел ледяной дождь. Под натиском снега обрушилась крыша подземного перехода на Запорожском шоссе вблизи улицы Космической. Спасатели и пожарные расчистили конструкции. Никого из прохожих не задело. Обломки разобрали и вынесли.
На этот раз транспортного коллапса нет. На маршруты вышли почти все микроавтобусы, возобновили работу троллейбусы. Но до сих пор стоят из-за заснеженных путей трамваи. Передвигаться по городу по тротуарам до сих пор трудно, люди идут, в основном, по дорогам. Но и тротуары дворники пытаются расчищать и посыпать.
Метель и гололед ожидаются также в Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Впрочем, как сообщают местные корреспонденты "Сегодня" – там пока спокойно. В Карпатах из-за высокой влажности сохраняется третий уровень лавинной опасности.
Синоптик Укргидрометцентра Романа Банах о погоде на среду: "Умеренный снег ждем на левобережье, а до конца суток, этот циклон ослабнет и покинет территорию Украины. В дальнейшем существенных осадков не ожидаем следующие двое суток, и температура при этом будут оставаться низкой".
В "Укравтодоре" заверили – чистить дороги вывели почти полторы тысячи работников и тысячи единиц техники по всей стране. В Киеве, где тоже снежило ночью, техника с непогодой пока справляется.
Отступит непогода 26 марта. С тех пор начнется и потепление – до плюс десяти в конце месяца.
Как писал сайт "Сегодня", журналисты выяснили, кто должен убирать снег возле магазинов и киосков. В Украине после снегопадов возникло много вопросов, кто должен расчищать улицы и какое предусмотрено наказание за игнорирование.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, штормовое предупреждение
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