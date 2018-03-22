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До тепла еще далеко: Весна к нам придет в мае
Март перезимовали, но расслабляться рано. Метеослужба Украины сделала долгосрочный прогноз на апрель и май.
По сообщению Метеослужбы Украины, март совсем не оправдал надежд любителей ранней весны. Теплых дней не было. По данным синоптиков, совокупная температура марта оказалась на три градуса холоднее нормы.
В первом весеннем месяце на территории Украины выпало от 150% до 300% месячных норм садков. Пользователи социальных сетей по этому поводу написали: «С мартом все понятно, дайте нам настоящую весну!».
Как рассказал журналистам ZI автор метеорологической Instagram-странички ua_meteo, специалисты Метеослужбы Украины проанализировали много данных и сделали свой прогноз. Апрель будет холодным, средние показатели температур будут ниже привычных. А это означает, что тепла в апреле можно не ждать. В первой половине не исключены морозы. Также в апреле количество выпавших осадков побьёт нормы – будут частыми дожди, в том числе и со снегом.
Вторая половина весны будет особенно неблагоприятной для жителей западной и северной частей Украины: там синоптики прогнозируют много гроз со шквалами и градом. На Закарпатье осадков выпадет значительно больше, чем на востоке Украины.
Относительно теплая погода к нам придет в мае. Последний месяц весны, по предварительным данным будет не холодным, но дождливым.
Теги: Украина, Донбасс, гидрометеоцентр, мороз, весна, прогноз погоды
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