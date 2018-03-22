На чем экономят украинцы

22.03.2018 17:04

В самые главные статьи экономии вошли одежда и обувь, питание, отдых. Желание экономить часто возникает, что называется, "против воли". И вызвано оно не только недостатком средств в данный момент, но и страхом за свое будущее, сообщает kp.ua.

В последние годы украинцы экономят постоянно – социопросы только и успевают выяснять, на чем большинство предпочитает экономить в этом году. Как правило, чаще всего, экономят на питании, как на самой существенной статье в структуре расходов.

Компании Research & Branding Group провела очередной опрос и выяснила: лишь треть украинцев могут сказать. Что в той или иной степени удовлетворены своей жизнью. Важной составляющей этой удовлетворенности является материальный достаток. Более половины украинцев (52%) оценили материальное положение своих семей как плохое, 39% - как среднее, и только 6% жителей страны оценили материальное положение своих семей как хорошее.

Кроме того, авторы опроса решили выяснить, на чем украинцы экономят. И разбили эти статьи на три группы.

В первую группу вошли основные статьи экономии украинцев, на которых экономит половина граждан страны. На этот раз сюда вошли одежда и обувь (56%), продукты питания (50%) и отдых (47%).

Вторую группу составили расходы, на которых экономят 30-40% жителей страны: досуг/ развлечения (39%), коммунальные расходы (39%), лечение/лекарства (35%), крупная и мелкая бытовая техника (соответственно 32% и 31%).

Третью группу составили как необходимые повседневные расходы (транспорт - 26% и связь -19%), так и нечастые в жизни рядовых граждан большие покупки недвижимости или автомобиля (23%) и предметов роскоши (21%). Кроме того, каждый восьмой-девятый украинец (12%) экономит на образовании.