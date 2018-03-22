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Россия провоцирует самолетами: Украинские ПВО привели в боевую готовность
Силы и средства украинской ПВО привели в боевую готовность после провокации авиации России в районе Чорного моря. Об этом в четверг сообщает Командование воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.
В командовании сообщили, что 22 марта во второй раз за месяц зафиксированы "провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточного и южного воздушной границы Украины".
"Обнаружив угрозу со стороны страны агрессора все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров, до береговой линии со стороны Черного моря с последующим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгарии и Республики Турции", - сообщили в командовании.
Кроме того, указывается, что группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработок определенных условных задач по нанесению ударов.
"Такие действия авиации Российской Федерации вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно штабных тренировок в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины и с целью условного отработки блокады пролива Босфор", - заявили в командовании ВВС.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, ВСУ, ПВО, военные учения
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