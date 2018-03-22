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Савченко решила стать президентом Украины
Надежда Савченко подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Украины. Такое заявление она сделала в эфире телеканала NewsOne, отвечая на вопрос журналиста о ее будущих планах.
"Я вам сказала, наверное, в тот же день, когда вышла (из тюрьмы в России – прим. Ред.). Да, я буду баллотироваться в президенты Украины. Я не тот человек, который изменяет свое слово. Я буду. Может для кого-то это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого», - заявила она.
Напомним, "Вести" писали о том, что Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады объявил, что Надежда Савченко планировала взорвать Верховную Раду и добить выживших депутатов.
А на комитете парламента Надежда Савченко рассказала зачем вывозила оружие с оккупированных территорий. Затем она заявила, что у нее прямо с собой есть гранаты и достала их из сумчоки.
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента, Верховная Рада, Надежда Савченко
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