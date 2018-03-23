Езжайте в АТО: украинцы больше не увидят «Иронию судьбы» и «Кавказскую пленницу»

23.03.2018 20:32

Два украинских телеканала — «Интер» и «СТБ» — получили предупреждение за трансляцию фильмов с актерами, чьи фамилии есть в Списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины

Об этом сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, передает Politeka.

Отметим, отстаивая свою позицию телеканалы на заседании Нацсовета, говорили о том, что не видят нарушений норм действующего законодательства в демонстрации этих фильмов. Юристы, которые защищали права телеканалов, апеллировали к Закону Украины «О кинематографии», который позволяет демонстрацию фильмов, если они произведены до 1991 года.

Однако члены Национального совета отметили, что руководствуются Законом Украины «О телевидении и радиовещании», который содержит прямую норму о запрете трансляции аудиовизуальных произведений, одним из участников которых является лицо из перечня опасных.

Председатель Национального совета Юрий Артеменко особенно подчеркнул, что топ-менеджерам телеканалов необходимо побывать на передовой, повоевать, чтобы полностью осознать ответственность медиа перед обществом. По его мнению, только после этого они избавятся от советских или пророссийских иллюзий.

Напомним, «Интер» демонстрировал фильмы «Москва слезам не верит» с участием Олега Табакова и «Ирония судьбы, или С легким паром!» с участием Валентины Талызиной. А телеканал «СТБ» показал четыре фильма: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (Наталья Варлей), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (Талызина), «Москва слезам не верит» (Олег Табаков) и «Любовь и голуби» (Александр Михайлов).

Интересно, что накануне руководитель Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания Юрий Артеменко заявлял, что автоматический запрет фильмов, если в них играют актеры, внесенные в черный список министерства культуры, — не оправдан.

«Из-за того, что человек внесен в черный список, запрещается демонстрация фильма, в котором он снимался. Но само кино не содержит пропаганду и имеет международное признание. Но чисто по формальным признакам эти фильмы запрещены у нас к показу», — говорил он.

Более того, в качестве примера такого фильма он называл «Иронию судьбы», из-за которой после Нового года и разразился скандал.

Артеменко подчеркивал, что закон надо модернизировать: «Лицам нужно запрещать въезд в Украину, нужно возбуждать в отношении них уголовные дела, сажать в тюрьмы. А фильмы оценивать с точки зрения, несут они угрозу Украине или нет, это большая дискуссия».

Источник: https://from-ua.com