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Глава МИД Франции сделал заявление по Минским соглашениям
Французский министр надеется вскоре вернуться в Украину вместе с немецким коллегой Хайко Маасом
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что сейчас подходящее время для возобновления реализации Минских соглашений.
Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в рамках визита в Киев.
"Сейчас подходящий момент, чтобы мощно возобновить реализацию Минских соглашений. Около года осталось до выборов в Украине. В то же время мы увидели завершение определенных политических циклов в Германии. Это возможность для нас выступить с новыми или повторными обязательствам в рамках Минского процесса", – отметил Ле Дриан.
Французский министр надеется вскоре вернуться в Украину вместе с немецким коллегой Хайко Маасом.
По словам Павла Климкина, все трое министров договорились вскоре осуществить совместную поездку на Донбасс.
"Жаль, что мы не могли поехать сегодня на Донбасс, но мы договорились, что сделаем это вместе с новым министром иностранных дел Германии и поедем туда втроем", – отметил Климкин.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Франция, Минские соглашения
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