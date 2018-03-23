Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Киевский суд избирает меру пресечения для Надежды Савченко

23.03.2018 18:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Киевский суд избирает меру пресечения для Надежды Савченко

Надежда Савченко заявила, что лично не участвовала в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом она сказала в пятницу, 22 марта, в суде в Киеве, где рассматривается вопрос о ее аресте.

«Оружие, которое перевозилось, а я его ни одного раза не перевозила, хотя в конце обвинение звучало именно так. Я даже не знала, какое оружие было перевезено — весь тот арсенал, который вы назвали», — заявила Савченко.

Она также сказала, что оружие могли вывозить из Донбасса, чтобы выяснить, было ли оно продано туда со складов украинских силовиков, где произошли крупные пожары, или сепаратисты производят его самостоятельно.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, суд, Надежда Савченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх