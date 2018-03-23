Мелочи больше не будет: Нацбанк решил, как теперь платить в магазинах

23.03.2018 08:54

Украинцев совсем скоро удивят суммами в чеках, ведь теперь их будут рассчитывать по-новому.

Такое нововведение связано с тем, что Национальный банк Украины с 1 июля 2018 прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет мелких номиналов.

В результате были утверждены правила округления сумм при расчетах.

Соответствующие нормы предусмотрены постановлением правления НБУ № 25 «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов».

Согласно новым правилам, при отсутствии монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек предприятия торговли и сферы услуг будут округлять общие суммы расчетов наличными в чеке по таким правилам:

— сумма, заканчивающаяся от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения к ближайшей сумме, которая заканчивается на 0 копеек;

— сумма, заканчивающаяся от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения к ближайшей сумме, которая заканчивается на 0 копеек.

Ожидается, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов.

Также в Нацбанке сообщили, что если у покупателя есть монеты мелких номиналов, то он может рассчитываться ими. Если же такие монеты есть у продавца, он может выдать покупателю ими сдачу.

Также в магазинных чеках нужно будет указывать сумму до округления и после.

Другое важное уточнение состоит в том, что при безналичном расчете округление не будет осуществляться.

Также стоит отметить, что хотя монеты мелких номиналов больше не будут выпускаться, имеющиеся будут в обороте до принятия соответствующего решения об их изъятии.

Источник: https://from-ua.com