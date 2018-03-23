Неожиданно: Савченко объявила голодовку

23.03.2018 14:35

Нардеп Надежда Савченко, лишенная вчера депутатской неприкосновенности, во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что с сегодняшнего дня начинает голодовку.

При этом она напомнила о своей голодовке в российской тюрьме.

Судебное заседание продолжается.

Источник: https://donpress.com