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Неожиданно: Савченко объявила голодовку

23.03.2018 14:35
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Неожиданно: Савченко объявила голодовку

Нардеп Надежда Савченко, лишенная вчера депутатской неприкосновенности, во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что с сегодняшнего дня начинает голодовку.

При этом она напомнила о своей голодовке в российской тюрьме.

Судебное заседание продолжается.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, депутат, голодовка, Надежда Савченко
 
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