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Осторожно: Украину завалили поддельным золотом, опасным для здоровья
Из-за нестабильности курса гривны и валют люди начали скупать ювелирные изделия
На рынке появились подделки украшений украинских ювелирных заводов. Фальшивки продавали в Ужгороде, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске. Эксперт-ювелир Владимир Кузовкин рассказал, как отличить оригинал от подделки.
«Сегодня половина всех золотых украшений, что продаются, — фальшивки. Подделки в основном привозят из Турции. Турки покупают наши изделия, везут домой. Там отливают такие же украшения из сомнительных сплавов. Снова привозят в Украину и продают под видом нашей продукции», — утверждает эксперт.
Некачественное золото может навредить здоровью. В поддельных и низкокачественных украшениях меньше золота, много лигатуры — сплавы меди и серебра. Там могут быть и вредные для организма сплавы.
Если вы приобрели подделку, надо прийти в магазин, где приобрели ее, и написать заявление с просьбой сделать экспертизу. Работник магазина обязан пойти в пробирную службу и принести оттуда вывод. Экспертизу сделают за полчаса.
Стоит знать, что в Украине запатентованы такие пробы: 375, 500, 585, 750, 958 и 999 — банковское золото. Встречается 583-я. Это российская проба, запрещена у нас.
Качественное изделие имеет прочное крепление, удобные застежки, без острых краев. Даже тонюсенькая цепочка должна выдержать вес в 3 килограмма. На этикетке должно быть указано: производитель, знак производителя, проба, цена за грамм и за изделие.
Напомним, как передавала Politeka, власти Украины нашли новый способ пополнить бюджет десятками миллионов. Так, правительство решило штрафовать ювелиров, которые плохо платят сборы в Пенсионный фонд. Для реализации их планов уже был подготовлен соответствующий законопроект.
В настоящее время пенсионный сбор должны платить субъекты предпринимательства, но рассчитывают их казенные предприятия пробирного контроля, исходя из цен на драгоценные металлы. Утверждается, что новый порядок якобы даст возможность пробирным предприятиям контролировать его уплату.
Тем временем специалисты отрасли уже возмущены. Глава Союза ювелиров Украины Дмитрий Выдолоб называет более жесткую политику власти в сфере контроля за уплатой налогов ничем иным как попыткой монополизировать рынок крупными игроками.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Газета.юа
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, золото
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