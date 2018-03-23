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Пьянству бой: в Украине запретили продавать алкоголь, - подробности
Вчера стало известно, что органы местного самоуправления получили право устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков, однако это касается только ночного времени. Кроме того, как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, также им дали добро штрафовать магазины и супермаркеты за нарушение правил продажи алкоголя.
Насколько известно, за принятие закона свои голоса отдали 230 народных избранников при необходимом минимуме в 226 голосов. Отмечается, что представляя законопроект, Игорь Васюник, народный депутат от фракции «Народный фронт», уточнил, что ежегодно в Украине из-за алкоголизма умирает более 40 тысяч человек. Кроме того, Украина по уровню употребления алкоголя занимает 6 место в мире. Также неутешительная ситуация наблюдается с употреблением алкоголя среди подростков. Так, более 83 процента из них уже выпивали. Опрос показал, что почти 35 5процента подростков без проблем покупают алкогольные напитки.
Он отметил: «Ограничения и запреты, которые действуют в Украине сейчас, недостаточны, органы местного самоуправления уже вводили запрет на продажу алкоголя в ночное время, однако из-за пробелов в законодательстве соответствующие решения местных советов часто отменялись в судебном порядке». В это же время уточняется, что запрет на продажу спиртных напитков в ночное время распространяется на все торговые точки, кроме заведений ресторанного хозяйства. Депутат подытожил: «Этот закон не несет прямого запрета на продажу, он лишь предоставляет право органам местного самоуправления устанавливать запрет на продажу в ночное время».
Теги: Донбасс, алкоголь, продажа, алкоголизм, запрет
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