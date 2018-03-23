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Политолог: Савченко ждет судьба Саакашвили
Еще вчера на заседании Верховной Рады прав был Юрий Луценко, когда заявил, что те, кто стоит за Савченко будут пытаться помочь ей избежать ответственности, делая из нее психически неуравновешенную. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Тарас Черновил. Он отмечает, что в обществе очень размытое народное понимание слов «психически больной» и «неадекватный». А в суде весит только «дееспособный» или «недееспособный».
По словам политолога, Савченко – типичный социопат. Это не совсем медицина, это прежде всего воспитание. Но каждый социопат очень хорошо осознает, что совершает и понимает последствия своих действий. Но от этого его терзают муки совести и распирает от удовольствия за причиненную кому-то обиду, совершенное зло. Таким же социопатом есть и Саакашвили. Но, поскольку классическая социопатия значительно чаще проявляется у мужчин, чем женщин, то на его примере лучше видно эффективный способ обезвреживания социопата. И этот способ – игнорирование. Просто забыть о существовании социопата. Когда перестали вспоминать о Саакашвили, он начал терять свою фальшивую пассионарность, способность влиять на люмпенизированные группы населения.
Тарас Черновил отмечает, что тоже и в отношении Савченко, просто не столь очевидно. Но ее сначала создали все мы вместе. Хотя тогда ситуация сложилась так, что этого было не избежать. Но поддерживали ее в активном социопатическом состоянии уже даже не какие-то малоизвестные сторонники, а исключительно наши журналисты и российские технологи, которые для Савченко регулярно разрабатывали информационные поводы. «Поэтому еще вынужденно понаблюдаем пару дней, а потом подвергаем ее страшной казни – забвению», – резюмировал политолог.
Теги: Донбасс, суд, арест, Надежда Савченко, Саакашвили
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