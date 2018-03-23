Порошенко опять поднимет минималку в Украине

23.03.2018 19:20

Петр Порошенко, президент Украины, заявил о том, что в текущем году минимальная зарплата должна составлять не 3,7 тысяч, а 4 тысячи гривен.



Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne, президент выступил в Луцке и подчеркнул, что средняя зарплата в Украине в этом году должна достичь уже десяти тысяч гривен. «И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами», - подчеркнул президент. Он отметил, что правительство сделало для этого все возможное, кроме того, появились условия и возможности, которые позволят перевести так называемую зарплату в конвертах в реальные выплаты.



Напомним, что в начале этого года минималка в Украине была повышена до 3,7 тысяч гривен. Что касается средней зарплаты по стране, то на начало года она достигала 7,7 тысяч гривен.