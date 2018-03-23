- Осторожно: Украину завалили поддельным золотом, опасным для здоровья21:41
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- Езжайте в АТО: украинцы больше не увидят «Иронию судьбы» и «Кавказскую пленницу»20:32
- Подготовка теракта в Киеве: что известно об остальных фигурантах видео с участием Савченко. ВИДЕО20:15
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- Срочно: в Киеве объявлена мобилизация, съезжаются люди в военной форме19:40
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине19:20
- У террористов паника: ДНРовцы обнаружили на Донбассе «американский спецназ»19:02
«Потеплеет до +17», - синоптик о погодных изменениях в Украине
24 и 25 марта в Украине начнется постепенное повышение температуры, и уже совсем скоро в дневные часы в некоторых областях воздух может прогреться до 17 градусов тепла.
Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем блоге. В ближайшие пару дней, по ее словам, в южных регионах будет уже до 10 градусов со знаком плюс, в остальных областях – около 4 градусов тепла, при этом осадки прогнозируются лишь на юге. «26-27 марта потепление продолжится и в течение дня ожидается +1+8 градусов, на юге до +12 градусов. Однако потепление несколько нивелируется влажным воздухом, дождями, которые принесут атмосферные фронты с запада Европы. В дождях возможно ухудшение видимости и усиление ветра», - пишет Диденко.
Согласно ее прогнозу, 29 марта по всей Украине будет до 14 градусов, а южане смогут порадоваться настоящей весне – на юге будет до +17 градусов.
Теги: Донбасс, погода, потепление
- Синоптики: начинайте загорать! Нас поджарит лето
- В Донецке обещают дождливую погоду
- 28 января юго-восток Украины ожидает мокрый снег с дождем, на западе и севере облачно и без осадков
- На Украину надвигается смертельный ураган из Румынии
- В Донецке ожидают снег
- Погода на Крещенье: снег, дождь и потепление
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- У террористов паника: ДНРовцы обнаружили на Донбассе «американский спецназ»19:02
- В Мариуполе два памятника Ленину продадут с молотка на металлолом18:32
- ГУР МОУ: В ОРДО боевики модернизируют БМП и БТР17:48
- Волонтеры Гуманитарного штаба доставят около 20 тысяч продуктовых наборов в "серую зону" на Донетчине17:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»16:10
- Cкандал вокруг обезьян! Вооруженные мариупольцы ранили охранников выставки13:20
- Автоматные выстрелы пресекли прорыв грузовика через блокпост в Мариуполь (ФОТО+ВИДЕО)12:47
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Осторожно: Украину завалили поддельным золотом, опасным для здоровья21:41
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР20:48
- Езжайте в АТО: украинцы больше не увидят «Иронию судьбы» и «Кавказскую пленницу»20:32
- Подготовка теракта в Киеве: что известно об остальных фигурантах видео с участием Савченко. ВИДЕО20:15
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- Срочно: в Киеве объявлена мобилизация, съезжаются люди в военной форме19:40
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине19:20
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Кармические секреты вашего знака Зодиака07:55
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах