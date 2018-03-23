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С 1 апреля изменятся правила выезда из Украины, без этого документа не выпустят
Украинским родителям уже с рождения надо будет оформлять паспорт для ребенка, если с ним хотят поехать за границу.
Согласно новым правилам, теперь украинские дети смогут выехать заграницу только по собственному документу.
Загранпаспорт детям в Украине можно оформить с момента рождения. Он выдается на 4 года. А вот для подростков, начиная с 16 лет, паспорт выдается на 10 лет, после чего нужно оформить новый.
Еще до 1 апреля 2018 года детей через границу можно провезти по проездному документу или по записи в загранпаспорте родителей, если не закончился срок их действия.
Вот только оформление отдельных загранпаспортов для детей для многих родителей уже не новость, ведь проездные документы не выдаются уже три года.
Еще одно важное напоминание состоит в том, что согласно законодательству Украины, при пересечении границы детьми до 16 лет, их должны сопровождать родители или опекуны. В других случаях, у детей должно быть нотариально заверенное разрешение от обоих родителей с указанием цели и страны поездки, срока , а также сопровождающего лица.
А вот для тех, кто хочет оформить детский биометрический загранпаспорт, нужно подать документы в любое отделение миграционной службы или паспортный сервис.
Список необходимых документов для оформления загранпаспорта для ребенка:
— заявление
— оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет, или внутренний паспорт — для детей от 14 лет
— идентификационный код (ИНН)+копии (если он есть у ребенка)
— паспорта родителей
— квитанция об оплате услуги оформления документа.
В зависимости от сервисной службы, несрочное оформление загранпаспорта для ребенка обойдется от 557 до 957 грн., а срочное — от 810 до 1200 грн.
Стоит отметить, что для детей младше 12 лет также нужно фото форматом 10Х15 см. А вот проходить процедуру сканирования отпечатков пальцев они не будут.
Начиная с 12 лет, дети должны сдать отпечатки пальцев, в присутствии хотя бы одного из родителей (а лучше двоих). Сканирование отпечатков осуществляется только с разрешения родителей.
Дети, которым уже исполнилось 14 лет, должны сдавать уже не только отпечатки пальцев, но и ставить цифровую подпись, которая будет внесена на чип в паспорте.
После 16 лет дети самостоятельно представляют документы и все биометрические данные — фото, подпись и отпечатки пальцев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, дети, паспорт, заграница
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