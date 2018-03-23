Савченко в суде рассказала, почему не стала бежать из Украины

23.03.2018 15:37

Народный депутат Украины Надежда Савченко считает, что нет никаких поводов для ее задержания и бежать из страны она не станет.

Об этом она заявила во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения, сообщает "Диалог.UA". Она рассказала, что ее задержали незаконно, но даже при таких условиях она не собирается бежать из страны, потому что она является героем Украины. Савченко заявила, что она дала присягу нардепа и останется в Украине исполнять свой долг и свою работу. Она добавила, что не допустит принятия преступных законов и будет блокировать подобные действия.



Источник: www.dialog.ua