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Смертельное ДТП в Харькове: Зайцевой могут помочь

23.03.2018 12:35
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Смертельное ДТП в Харькове: Зайцевой могут помочь

Юлия Козырь, участницы жуткого ДТП в центре Харькова Алены Зайцевой, считает, что показания свидетелей могут быть полезны для ее подзащитной.

"Слова свидетеля подтверждают показания Зайцевой, противоречий я сегодня не услышала. Думаю, что дальнейшие свидетельства будут нам полезны", - сказала она местным СМИ после заседания суда 21 марта.

"Очевидец косвенно подтвердил, что Volkswagen начинал движение на желтый и данные обвинительного акта. Наша позиция заключается в том, что после столкновения авто Зайцевой было уже неуправляемым. Вместе с тем, мы не отрицаем, что Lexus двигался с нарушениями", - сказала юрист.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
 
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