Спиридонов объяснил, почему арест только добавит Савченко популярности

23.03.2018 15:02

Власть сегодня непопулярна, и заняться вопросом Савченко было большой ошибкой. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политический эксперт Николай Спиридонов.

Комментируя задержание Надежды Савченко, наш собеседник отмечает следующее: «Отступать власти уже некуда. Но арест Савченко, скорее всего, только добавит ей популярности. Я думаю, это ошибка власти - сейчас заниматься Савченко, потому что в данный момент власть непопулярна, и даже ее какие-то экстремальные заявления, которые трактуются как с целью подготовить разгром ВР, расстрел и т. д., находят отклик лишь у некоторой части общества».

По словам эксперта, народная поддержка вряд ли поможет нардепу.

«Ну, у Юлии Тимошенко тоже была народная поддержка, но, тем не менее, она была арестована при президенте Януковиче. И у Саакашвили была поддержка, и, тем не менее, он был арестован, но потом суд, правда, его выпустил», - добавляет Николай Спиридонов.