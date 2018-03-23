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США увеличат расходы на поддержку Украины
Расходы на украинскую оборону увеличены на $50 млн – до $200 млн
В четверг, 22 марта, Палата представителей Конгресса США одобрила закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, согласно которому Украине будет оказана помощь на сумму $620,7 млн.
Как сообщили в посольстве Украины в США, размер финансовой помощи Украине на 2018 финансовый год увеличен по сравнению с прошлым годом. В частности, расходы на украинскую оборону увеличены на $50 млн – до $200 млн.
Данные средства будут направлены на финансирование конкретных проектов: подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка Вооруженных сил Украины.
По линии Государственного департамента США предлагается выделить Украине $420,7 млн, что на $10 млн превышает прошлогоднюю помощь.
Документ должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США.
Напомним, что накануне в Конгрессе США согласовали закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на помощь Украине.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, помощь, поддержка
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