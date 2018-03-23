Стало известно когда состоится суд над Надеждой Савченко

23.03.2018 07:10

Судебное заседание по избранию меры пресечения народному депутату Надежде Савченко состоится сегодня в Шевченковском районном суде ориентировочно в 9.00. Об этом сегодня журналистам возле здания СБУ, где проходил допрос Савченко, сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай.

«Завтра ориентировочно в 9 утра состоится судебное заседание в Шевченковском районном суде с целью избрания меры пресечения. Следствие при поддержке прокуратуры внесло ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы только что получили представление с приложениями и будем ночью изучать и пытаться реагировать», — сказал защитник.

Источник: https://donpress.com