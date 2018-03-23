Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии

23.03.2018 21:07

По мнению и.о. министра здравоохранения Украины, флюорография является устаревшим методом диагностики, от которого следует отказаться в пользу анкетирования у семейного доктора.



Об этом она написала на своей странице в Facebook. Как считает Ульяна Супрун, новые методы работы медицинской помощи нужно внедрять одновременно с разрушением старых. А вместе с ними нужно повально искоренить мифы советской системы здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез.



В поддержку своего заявления Супрун приводит ряд доказательств. По ее мнению, во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит к изменениям в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет.

Во-вторых, флюорографические обследования часто проходят мимо именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть, – пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения.



В цивилизованных странах, по ее словам, на осмотре у семейного врача (или терапевта, или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания.

Источник: http://zi.dn.ua