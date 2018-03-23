В Украине могут запретить некоторые шампуни и порошки

23.03.2018 14:00

С 1 января будущего года на территории Украины могут запретить продавать и производить моющие средства, которые содержат фосфаты и анионные ПАВ. Соответствующие изменения вносятся в законопроект «О государственном регулировании в сфере моющих средств», который зарегистрировали в ВРУ 15 марта 2018 года.



Например, документ предусматривает, что уже в будущем году на территорию Украины нельзя будет ввозить продукцию, которая содержит более 5% фосфатов, хлор и его соединения.

К 2021 году в стиральных порошках должно содержаться не более 0,2% фосфатов и не более 3% ПАВ от общей массы. Последние часто встречаются в гелях для душа и шампунях, которые продаются в супермаркетах.



Эксперты в области экологии говорят о том, что никаких проблем с регулированием содержания фосфатов в Украине нет. И, к тому же, не следует под отдельный вопрос писать целый закон.

«Ограничение содержания сульфатов в стиральных порошках прописано в Техническом регламенте моющих средств. В нем же можно установить любые другие меры по допустимому содержанию тех или иных веществ. Кроме того, уже сегодня, по моим оценкам, около 70% порошков в Украине — бесфосфатные», — говорят экологи.

Источник: http://zi.dn.ua