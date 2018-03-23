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В Украине подняли цены на газ: что будет с 1 апреля
«Нафтогаз» увеличил апрельские цены на газ на 7,4-9,8%, передает Poiteka.
Как стало известно из сообщения компании, это повышение касается промышленных потребителей.
«Нафтогаз Украины» опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом», — отметили в компании.
По сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%.
Как сообщалось ранее, все деньги российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет. Об этом стало известно из заявления министра юстиции Украины Павла Петренко. Это более 100 млн грн.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, цена, газ, повышение
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