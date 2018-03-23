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Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины

23.03.2018 07:06
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Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины

Еще во вторник, 20 марта глава ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко находилась в парламенте, что, соответственно, было видно по ее регистрации. Однако ни вчера, ни сегодня, 22 марта в Раде ее уже не было. Как информирует replyua.net, выяснилось, что в ночь с 20-го на 21-е число она уже вылетела в аэропорт Бен-Гурион (Израиль), где прошла через V.I.P. зал. Однако когда она садилась в лимузин, ее все же заметили. 

Также стало известно, что Юлия Тимошенко прилетела на встречу с олигархом-беглецом Игорем Коломойским. Стоит отметить, что последний впервые предложил «леди Ю» встречу не в Женеве, а в Израиле. Об этом, как рассказал бывший парламентарий, политическийэксперт Тарас Чорновил, стало известно из его собственных источников, о чем пишет politeka.net. Такой ход действий был использован по нескольким причинам, одной из которых является то, что прошлую поездку Тимошенко в Женеву мгновенно обнаружили. Следовательно, по словам экс-нардепа, поездка встреча в Израиле свидетельствует, что затевается нечто очень серьезное.

Как известно, Тимошенко поселилась в отеле Хаят, и уже имела встречу с олигархом, но после нее не улетела в Киев, а осталась, предположительно для участия в каких-то более широких форматах совещаний. Организацией визита и сопровождением занимался Арон Майберг и компания Medvinski VIP servise, принадлежавшая выходцам из Украины братьям Игорю и Александру Медвински. Политический эксперт также выразил мнение, что после провала Савченко нам следует ждать в ближайшее время новых очень серьезных возмущений. Кстати, благодаря этому визиту Тимошенко и за привлечение к ответственности Савченко не голосовала. 



Теги: Украина, Донбасс, Юлия Тимошенко, Израиль
 
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