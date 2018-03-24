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Песков сделал "заявление по Фрейду" о Савченко
В Кремле заявили, что информация о вербовке Россией нардепа Украины Надежды Савченко во время ее нахождения в местах заключения в РФ является полной чушью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чем скорее подтвердил подозрение, чем опроверг его.
"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", – заявил Песков.
"А вот это уже серьёзный сигнал. Целый пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно решил прокомментировать дело Надежды Савченко и то, что она могла быть завербована российскими спецслужбами во время пребывания в тюрьме на территории РФ, - отмечает политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец. - У разведчиков есть правило - никогда не комментировать причастность тех или иных лиц к деятельности спецслужб. Дабы не дискредитировать своих сотрудников и агентов. А здесь мы имеем заявление по Фрейду. Что ещё больше усиливает подозрения в причастности Савченко к российским спецслужбам".
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Савченко посадили на два месяца
Напомним, что Савченко, которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", попала в плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года в Луганской области, а затем была вывезена в РФ. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области, покушении на убийство и незаконном пересечении российской границы, приговорив к 22 годам лишения свободы.
В мае 2016 года ее обменяли на российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых задержали в мае 2015 года в Луганской области во время боестолкновения с подразделением Вооруженных сил Украины.
23 мая Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко, обвиняемой по ряду статей, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 20 мая 2018 года без права внесения залога.
Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, комментируя желание главарей пророссийской группировки "ЛНР" предоставить политическое убежище Герою Украины Надежде Савченко (арестована на 2 месяца, обвиняется в планировании переворота), напомнил, что еще недавно оккупанты называли ее "кровавой наводчицей".
Теги: Украина, Россия, спецслужбы, Песков, Савченко
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