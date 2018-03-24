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Райкин попал в базу "Миротворца"
Российского актера и художественного руководителя московского театра "Сатирикон" Константина Райкина (сын легендарного Аркадия Райкина) внесли в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец".
Худрука "Сатирикона" внесли в раздел "Чистилище" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым".
На странице "Миротворца" в Фейсбуке отмечено, что раньше Аркадия Райкина не могли внести в базу, поскольку не было доказательств его противоправной деятельности.
"Только на днях мы нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым", – отмечают в сообщении.
Напомним, что в конце ноября в Одессе сорвали спектакль Райкина, публично поддержавшего аннексию Крыма.
Теги: Украина, Крым, аннексия, "Миротворец", Консантин Райкин
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