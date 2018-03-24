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Савченко посадили на два месяца
Экс-военнослужащая, бывшая российская пленница, лишенная неприкосновенности нардеп; экс-представитель Украины в ПАСЕ, пока еще Герой Украины Надежда Савченко оставлена под стражей до 20 мая.
Шевченковский райсуд Киева 23 марта избрал Савченко, обвиняемой по ряду статей, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 20 мая 2018 года без права внесения залога.
Суд учел обоснованность риска, что Савченко совершит другие уголовные преступления.
"Ходатайство старшего следователя ГУ СБУ, согласованное с прокурором отдела главной военной прокуратуры ГПУ Банником о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Савченко Н. В., удовлетворить - применить к подозреваемой Савченко Н. В. меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, взять Савченко Н. В. под стражу в зале суда. Срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемой установить в пределах срока досудебного расследования продолжительностью 59 суток, то есть до 20 мая 2018 ", - заявил судья.
Вместе с тем суд определил, что задержание 22 марта было незаконным. Решение суда вступило в действие с момента его оглашения. Адвокаты Савченко уже заявили, что удут подавать апелляцию.
Савченко во время своего выступления в суде объявила голодовку. Также она подчеркнула, что не собирается бежать из Украины.
Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест. После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Ее задержали, и она провела ночь в СИЗО СБУ.
Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Саган напомнила, что 22 марта глава ГПУ Юрий Луценко, учитывая достаточность собранных доказательств в соответствии с требованиями ст. ст. 482-483 УПК Украины лично вручил Н. Савченко письменное уведомление о подозрении в совершении следующих преступлений:
- сговоре о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, то есть преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 109 УК Украины;
- приготовлении к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, по предварительному сговору группой лиц, то есть преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109 УК Украины;
- приготовлении к посягательству на жизнь Президента Украины, народных депутатов Украины, Премьер-министра Украины, членов Кабинета Министров Украины, руководителей политических партий, в связи с их государственной или общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц, то есть преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 УК Украины;
- приготовлении к террористическому акту, то есть применение оружия, совершение взрыва или иных действий, которые создавали бы опасность для жизни и здоровья людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, совершенные с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительной сговору группой лиц, которые привели бы к гибели людей, то есть преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 УК Украины;
- содействии деятельности террористической организации, то есть преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 УК Украины;
- ношении, хранении, приобретении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, по предварительному сговору группой лиц, то есть преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины.
По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что Савченко планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи парламента, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с главой Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном (был задержан 8 марта на одном из донбасских КПВВ с арсеналом оружия) планировали обстрел кортежа президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".
Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию". А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам.
Теги: Украина, суд, терроризм, приговор, Савченко
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