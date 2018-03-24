Трамп одобрил, Порошенко поблагодарил: Украина получит от США миллионы на оборону

24.03.2018 08:50

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение 620,7 млн долларов на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что такая помощь "уменьшает аппетиты агрессора".



"Президент США Трамп подписал ранее принятый Сенатом и Палатой представителей Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определены в сумме 620,700 млн долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету", - говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США.



Согласно закону, Пентагону выделяется 200 млн долларов для предоставления военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долларов больше ассигнования 2017 года.



Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме 420,700 млн долларов, что на 10 млн долларов превышает соответствующие расходы 2017 года.



Документ также ассигнует 250 млн долларов на противодействие российской информационной пропаганде, коррупционным действиям и другим мерам воздействия.



"Благодарен президенту Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль США в защите ключевых принципов свободы и демократии, - заявил по этому поводу президент Украины Порошенко. - Это не только мощный и своевременный сигнал, в очередной раз показавший неизменную двухпартийной поддержке развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость".



Также президент Украины отмети: "Самый эффективный способ остановить агрессора - это заверения его в готовности к достойной обороны и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников - это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессор".