В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"

24.03.2018 08:27

Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, комментируя желание главарей пророссийской группировки "ЛНР" предоставить политическое убежище Герою Украины Надежде Савченко (арестована на 2 месяца, обвиняется в планировании переворота), напомнил, что еще недавно оккупанты называли ее "кровавой наводчицей".



"Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос", - заявил, в частности, представитель псевдореспублики в Минске Владислав Дейнего.



"Э-э, погодите. А как же убитые по вине "кровавой наводчицы" российские журналисты Волошин и Корнелюк? – удивляется Казанский. - Савченко же признали виновной в их убийстве и осудили. Под Луганском школу в честь них назвали, мемориальную доску вешали, обещали не забыть и не простить. А теперь убийце - политическое убежище? Воистину, Савченко - богиня сюрреализма".



В комментариях под этим постом читатели пишут, что Савченко судили и признали виновной в РФ, а не в "ЛНР". И Путин ее уже помиловал. Также предлагают обменять ее на украинского солдата или нескольких солдат, которые попали в плен в "ЛНР".



Отметим, что Дейнего, говоря о возможном политическом убежище для Савченко, в частности, заявил: "Она одна из немногих людей в украинской политике, которая не боится называть вещи своими именами и говорит правду в том виде, как она ее понимает в меру своих способностей. Такие люди опасны для сложившегося в результате Майдана режима, особенно в контексте приближающихся президентских выборов. Порошенко боится, что Савченко пользуется в обществе большей поддержкой, чем он, поэтому хочет дискредитировать ее и изолировать от участия в политике".



Напомним, что Савченко, которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", попала в плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года в Луганской области, а затем была вывезена в РФ. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области, покушении на убийство и незаконном пересечении российской границы, приговорив к 22 годам лишения свободы.



В мае 2016 года ее обменяли на российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых задержали в мае 2015 года в Луганской области во время боестолкновения с подразделением Вооруженных сил Украины.



23 мая Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко, обвиняемой по ряду статей, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 20 мая 2018 года без права внесения залога.