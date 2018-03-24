Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время

24.03.2018 19:17

Согласно постановлению Кабинета министров, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет подряд осуществляется в последнее воскресенье марта. В этом году часы переводим в ночь на 25 марта.



Сайт 112.ua рассказывает, когда и почему Украина переводит стрелки часов, а также какие еще страны практикуют переход на летнее время:



"Несмотря на то, что процесс перехода на летнее время очень прост и повторяется из года в год, у многих все же возникает вопрос: "А куда же стрелки переводить?!". Разъясняем - стрелку часов нужно будет перевести 25 марта в 3:00 на час вперед. Соответственно, на всех часах после перевода должно показывать 4:00.



Графики работы автобусных станций, аэропортов и железнодорожных вокзалов по традиции будут адаптированы заранее.



Почему переводят часы



Идею перехода на летнее время многие приписывают американскому политику Бенджамину Франклину. Якобы он в 1784 году, будучи американским посланником во Франции, анонимно опубликовал письмо с предложением, чтобы парижане экономили на свечах, используя утренний солнечный свет. Для этого, по его мнению, нужно было перевести часы.



Однако идею Франклина начали массово поддерживать и внедрять лишь с 1916 года. Первой на летнее время перешла Германия, за ней последовала Великобритания и все-все. А вот мотивация так и не изменилась и осталась прежней до сих пор - это позволяет экономить энергию.



Кто еще переходит на летнее время



Сегодня на летнее время переходят десятки стран мира, в том числе все европейские страны. Так, в северном полушарии летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике (кроме ряда штатов и провинций, например, Саскачеван в Канаде), полностью во всех странах Европы, кроме Исландии, России и Белоруссии, а также на Кубе, в Марокко, Иране, Сирии, Иордании, Ливане, Израиле, Палестине. В южном полушарии летнее время используется в Австралии (в ряде штатов), Новой Зеландии, Чили, Бразилии (в ряде штатов), Парагвае.



Отказались от использования летнего времени Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран, а также некоторые бывшие союзные республики СССР.



Стоит отметить, что Украина также хотела прекратить практику перевода стрелок часов. Это должно было произойти в 2012 году. Однако парламентарии не смогли согласовать, в каком же часовом поясе лучше остаться Украине: одни говорили, что время должно остаться летним, другие - что зимним, поэтому не нашли лучшего решения, кроме как оставить все как есть.



Примечательно, что в феврале прошлого года европейский парламент также призвал Еврокомиссию выступить с предложением об отмене перехода на летнее и зимнее время, но там этот вопрос также до сих пор не решен, как и в Украине.



Почему страны отказываются от перевода часов



Причины для отказа от перехода на летнее время у каждого государства разные. Основные из них четыре.



Первое. Перевод часов на летнее время целесообразен не во всех широтах. Так, в тропических и экваториальных (менее 30°) широтах времена года выражены незначительно, и продолжительность светового дня на протяжении всего года практически не меняется.



Второе. С введением новых технологий экономия электроэнергии при переходе с одного времени на другое стала менее значительной.



Третье. Перевод часов негативно сказывается на работе транспорта (в это время повышается аварийность на дорогах), а также приводит к сбоям во многих системах.



Четвертое. Медики утверждают, что перевод часов может негативно повлиять на организм человека и спровоцировать ряд серьезных проблем со здоровьем. В частности, это приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов. К тому же, из-за недосыпания в первый день перехода на летнее время возрастает количество производственных травм.



Есть ли альтернативы



Как ни странно, но у перевода стрелок часов есть альтернатива - сдвиг начала работы на некоторых предприятиях на летний период. То есть летом рабочий день начинается раньше, чем зимой, и, в зависимости от сложности работы, не только на один час. К примеру, в Японии в некоторых ответственных случаях работа должна начинаться только через два часа после восхода солнца, например, при сдаче экзаменов".