Душ и тонированные окна: как сидится арестованной Савченко

25.03.2018 07:45

Представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека провели встречу с бывшей российской пленницей, лишенной неприкосновенности нардепом, пока еще Героем Украины Надеждой Савченко, которая была арестована 23 марта.



Работники Секретариата омбудсмена ознакомились с материалами из личного дела народного депутата и встретились с ней. Савченко сообщила, что объявила голодовку. Последний раз она якобы поела вечером 23 марта. На момент посещения, жалоб на здоровье с ее стороны не было.



Просьбу Савченко о горячей воде и душе удовлетворили. Также ей разъяснили о праве свободно выбирать врача по мере необходимости.



Пока еще нардеп выразил работникам Секретариата омбудсмена замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированных окнах в камере. Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было.

Напомним, что Савченко, которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", попала в плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года в Луганской области, а затем была вывезена в РФ. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области, покушении на убийство и незаконном пересечении российской границы, приговорив к 22 годам лишения свободы.



В мае 2016 года ее обменяли на российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых задержали в мае 2015 года в Луганской области во время боестолкновения с подразделением Вооруженных сил Украины.



22 марта 2018 года Верховная Рада Украины дала согласие на снятие с внефракционного народного депутата Надежды Савченко неприкосновенности, а также одобрила ее задержание и арест. Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения госпереворота, организации госпереворота, организации покушения на жизни государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.

23 мая Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко, обвиняемой по ряду статей, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 20 мая 2018 года без права внесения залога.

Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, комментируя желание главарей пророссийской группировки "ЛНР" предоставить политическое убежище Герою Украины Надежде Савченко (арестована на 2 месяца, обвиняется в планировании переворота), напомнил, что еще недавно оккупанты называли ее "кровавой наводчицей".

В Кремле прокомментировали информацию о возможной вербовке российскими спецслужбами Надежды Савченко во время ее нахождения в местах заключения в РФ.