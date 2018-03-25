Высылка российских дипломатов: в Украине дали пояснения

25.03.2018 14:21

Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко ответила тем, кто критикует официальный Киев за нежелание разрывать дипотношения с Россией (названной в Украине официально страной-агрессором).



"По фб разгоняется очередная "зрада". Мол, все страны ЕС высылают российских дипломатов, а мы… Мне надоели предательство и непрофессионализм, - отмечает Геращенко. - Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов. Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов - и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите? Или спросим у мамы Клих, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?"





Ранее появились сообщения о вероятной высылке дипломатов РФ из порядка двадцати европейских государств. Также стало известно о подобном намерении со стороны США. Лидер Соединенных Штатов Америки солидарен с Великобританиней по делу об отравления экс-шпиона ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в результате чего он готов выслать послов России из США. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, которые хорошо знакомы с ситуацией.



Источники предоставили данные о том, что глава Белого дома согласился с рекомендациями личных советников. Скорее всего, 26 марта он объявит о высылке российских послов из США.