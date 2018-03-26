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Как будут увеличены пенсии для людей с большим стажем и низкими зарплатами
В Украине идет работа по определению механизмов решения проблемы низких пенсионных выплат для людей со значительным размером трудового стажа и маленькими зарплатами. Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, сегодня, 26 марта, сообщают Донецкие новости с ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Проблема заключается в том, что суммы взносов в пенсионную систему разные. С 2000 года все прозрачно и понятно – государственного регулирования практически не было. А вот трудовой стаж людей, которые вышли на пенсию до 2000 года, пришелся преимущественно на советские времена. И здесь возникают вопросы, потому что тогда государство регулировало зарплаты – фактически устанавливало их. К тому же, были сферы, которые хронически недофинансировались. Например, селяне в колхозе – что они могли на трудоднях заработать? Даже когда им начали платить после 1965 года, это были копейки. А санитарка, младший медицинский персонал, зарплаты 60-80 рублей. 40 лет человек работал и имеет пенсию 1300-1400 гривен», – сказал Рева.
По словам министра, сегодня идет работа по определению механизмов решения этой проблемы, обсуждаются различные варианты, но, при любых условиях, единая формула пенсионного обеспечения останется неизменной. «Первый вариант, который рассматривается, это увеличение минимальной зарплаты. Повышаем минимальную зарплату – увеличиваются минимальная пенсия и поступления в Пенсионный фонд. У других пенсия не растет, потому что у них индексация, а вот на людей с маленькой пенсией и большим стажем это положительно повлияет. Есть другой вариант, предложенный народным депутатом. Его идея – взять существующую формулу и применить при определении пенсий до 2000 года любые 5 лет наибольшего заработка, а затем сложить эти коэффициенты. Таким образом, общий коэффициент будет больше, чем у человека, который вышел на пенсию после 2000 года», – пояснил чиновник.
Вместе с тем, все изменения будут происходить в рамках бюджета Пенсионного фонда. «Нужно, чтобы наши желания соответствовали нашим возможностям. Подчеркиваю – мы не напечатали ни одной гривны, чтобы профинансировать пенсионные выплаты. Мы не брали кредиты, не брали долги у МВФ. Все повышения пенсий Украина осуществила в рамках дополнительных поступлений от уплаты ЕСВ в Пенсионный фонд», – резюмировал Андрей Рева.
Теги: Донбасс, зарплата, стаж, пенсии
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