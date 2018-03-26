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В Киеве появятся официальные опекуны бездомных животных
В Киеве открывается попечительская программа над бездомными животными. Об этом сообщили в Департаменте городского благоустройства КГГА, информирует Сегодня.
Теперь все зоозащитники, которым небезразличны судьбы бездомных животных, могут получить в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" удостоверение опекунов бездомных животных для оказания им ветеринарной помощи.
"Опекун – это не тот человек, который привел животное на стерилизацию, а затем выбросил его на улицу, а тот, который реально в дальнейшем заботится о судьбе животного", – отметил директор больницы ветеринарной медицины Михаил Заславский.
Все владельцы таких удостоверений смогут бесплатно получать услуги ветеринарного обслуживания бездомных животных, которыми занимаются.
"Как это выглядит на практике: владелец удостоверения увидел на улице неухоженное беспризорное животное, после чего он обращается в Службу зоопомощи при Киевской городской больнице ветеринарной медицины по телефону: 044 534 01 35. На вызов выезжает оперативная группа, отлавливает животное и доставляет его в ветеринарную клинику, где животное проходит полное ветеринарное обследование, стерилизацию и лечение (если это необходимо). И после вакцинации отпускается на место своего проживания. А опекун, в свою очередь, обязан заниматься животным в дальнейшем", – сказал директор Департамента городского благоустройства Андрей Фищук.
Желание стать опекунами животных уже выразили 348 киевлян.
Чтобы получить такое удостоверение, необходимо обратиться в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины по адресу: ул. Отрадный, 61, и предоставить два фото, копии паспорта и идентификационного кода для дальнейшего заключения договора о сотрудничестве. По такому договору Киевская городская больница ветеринарной медицины берет на себя обязательство транспортировки животного и полного ветеринарного сопровождения, а опекун – контроля за животным.
Напомним, в развитых странах проблему с животными решают гуманными методами, а не умерщвлением. К тому же в некоторых государствах приходится платить налог на содержание животного. Например, в Германии ежегодный налог на первую собаку составляет около 150 евро, на последующих животных налог увеличивается почти в два раза. Стоит отметить, что именно Германия стала первой страной в мире, которая внесла защиту животных в Конституцию.
Теги: Донбасс, Киев, опекун, бездомные собаки
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