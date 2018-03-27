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Как побороть весеннюю утомляемость: 5 простых советов
По мнению медиков, в ухудшении самочувствия весной виноваты неблагоприятные последствия зимы: нехватка солнца и авитаминоз, передает kp.ua.
К концу марта украинцы уже по-настоящему заждались весны. И хотя в последние дни все чаще появляется солнце, на улице по-прежнему по-зимнему морозно. Не удивительно, что многих людей одолевают сонливость, быстрая утомляемость и раздражительность, а внешний вид, несмотря на то, что треть календарной весны уже позади, скорее, болезненный, нежели цветущий.
Ученые отмечают, что весной в организме ускоряется обмен веществ – это связано с увеличением светового дня. То есть человеку в это время требуется больше энергии и полезных микроэлементов для обновления клеток.
Как же привести себя в форму?
Медики дают несколько советов.
1.Меньше соли
Врачи считают, что для укрепления общего состояния организма нужно, прежде всего, ослабить нагрузку на сосуды и сердце. Особенно важно в этот период контролировать употребление соли и жидкостей, отметили специалисты.
2. Обогатить рацион витаминами
Кроме того, полезно есть продукты, содержащие витамин С (шиповник, черная смородина, киви, зелень, цитрусовые), В (печень, гречка, орехи, яйца), Е (подсолнечное и кукурузное масло, орехи, гречка) и А (рыбий жир, печень, морковь, зелень, курага, яйца, сливочное масло, шиповник). Эти нутриенты, по словам ученых, являются базовыми веществами для восстановления тонуса, поддержания стабильности нервной системы и улучшения состояния кожи.
3. Есть свежие овощи и фрукты
Для хорошего иммунитета важно иметь здоровую микрофлору кишечника. "Вялый кишечник – причина постоянных простуд и быстрой утомляемости. "Настроить" микрофлору кишечника и пищеварительный тракт помогут свежие и квашенные овощи, фрукты, а также кисломолочные продукты.
4. Дыхательные упражнения
Также способствуют улучшению самочувствия весной дыхательные упражнения для нормализации давления и кровообращения.
5. Прогулки на свежем воздухе
Кроме того, говорят медики, обменные процессы не могут быть полноценными без достаточного притока кислорода в сердце, легкие и головной мозг. Поэтому нужно выбираться на природу – как минимум, в парк, а еще лучше – в хвойный лес. Достаточно четырех часов, проведенных в выходные на природе, чтобы легкие освободились от вредных веществ.
Теги: Украина, Донбасс, украинцы, советы, весна, авитаминоз, медики
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