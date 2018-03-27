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Ощадбанк предупредил украинцев о новом виде мошенничества

27.03.2018 13:12
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Ощадбанк предупредил украинцев о новом виде мошенничества

В сети появился двойник официального сайта "Ощадбанка", на котором проводятся мошеннические операции. Об этом говорится в официальном сообщении банка, передает ONLINE.UA.

В сообщении указано, что "Ощадбанк" не имеет нкиакого отношения к мошеннической копии своего сайта, на котором также запущен онлайн-банкинг. В банке призвали украинцев при пользовании сайтом "Ощадбанка" обращать внимание на адресную строку, где должно быть прописано — https://www.oschadbank.ua. Мошенническая копия сайта размещена по адресу oschadbk.com.

Госбанк уже обратился в СБУ и Департамент киберполиции Украины для блокировки мошеннического сайта-двойника. При этом отмечается, что хостинг фальшивого сайта находится за границей, поэтому на его блокировку понадобится определенное время.



Теги: Украина, Донбасс, мошенничество, сайт, СБУ, Ощадбанк, киберполиция
 
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