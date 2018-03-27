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«Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на Великдень

27.03.2018 19:08
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«Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на Великдень

«Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на Великдень, повідомив в.о. голови компанії Євген Кравцов у Facebook.
«Вони курсуватимуть на популярних напрямках: Харків – Ужгород, Черкаси – Львів, Дніпро – Одеса та Костянтинівка – Одеса. Квитки вже можна придбати онлайн або в залізничних касах», – розповів Кравцов.
Источник radiosvoboda.



Теги: Донбасс, Укрзализниця, Пасха, поезда
 
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