Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Вступил в силу закон о жилье для детей-сирот из оккупированного Донбасса

27.03.2018 17:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вступил в силу закон о жилье для детей-сирот из оккупированного Донбасса

В Украине вступил в силу закон № 2279-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты жилищных прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа", сообщает сайт Верховной Рады Украины.
Согласно закону № 2279-VIII, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, достигшие 16 лет и состоящие на учете внутренне перемещенных лиц, имеют право становиться на квартирный учет в качестве внутренне перемещенных лиц.
8 февраля 2018 года Верховная Рада приняла этот закон, который поддержали 255 народных депутатов. Документ официально опубликовали в Голосе Украины 27 февраля 2018 года.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»



Теги: Донбасс, жилье, оккупация, дети-сироты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх