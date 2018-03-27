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Вступил в силу закон о жилье для детей-сирот из оккупированного Донбасса
27.03.2018 17:22
В Украине вступил в силу закон № 2279-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты жилищных прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа", сообщает сайт Верховной Рады Украины.
Согласно закону № 2279-VIII, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, достигшие 16 лет и состоящие на учете внутренне перемещенных лиц, имеют право становиться на квартирный учет в качестве внутренне перемещенных лиц.
8 февраля 2018 года Верховная Рада приняла этот закон, который поддержали 255 народных депутатов. Документ официально опубликовали в Голосе Украины 27 февраля 2018 года.
Источник: Информационное агентство «Вчасно»
Теги: Донбасс, жилье, оккупация, дети-сироты
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