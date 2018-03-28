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Еще одна страна упростила визовый режим с Украиной

28.03.2018 08:43
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Еще одна страна упростила визовый режим с Украиной

Электронную визу теперь можно оформить по упрощенной процедуре

Оман упростил визовый режим с Украиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.

"Украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции султаната Оман www.evisa.rop.gov.om", – говорится в сообщении.

Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой. Также при въезде на территорию Омана нужно иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.

 

В пресс-службе отмечают, что МИД продолжает принятие мер в контексте либерализации поездок граждан в иностранные государства, результаты дальнейших шагов будут доведены до сведения общественности.

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Оман, виза, визовый режим
 
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