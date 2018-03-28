Кемеровская трагедия может повториться в любом ТЦ Киева, - архитектор

28.03.2018 18:48

В Киеве работают 125 торговых центров, и в любом из этих зданий может повториться кемеровская трагедия. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ЛБ, такое мнение прозвучал от архитектора Виктора Глеба.



«Ни один из 125 торговых и развлекательных центров Киева не отвечает государственным строительным нормам. Это ключевой момент... Ни один из наших ТЦ, как и в Кемерово, не отвечает транспортным нормам подъезда пожарных машин», - отметил Глеб. По его словам, ни одно из зданий не отвечает требованиям, и ТЦ могут сгореть за 15 минут после начала пожара.



«Должны быть капитальные стены первого уровня пожарной устойчивости. Но ни одна из наших перегородок в супермаркете, гипермаркете или торговом центре не отвечает этим требованиям. Поэтому ни одна из перегородок в любом украинском ТЦ не выстоит дольше 15 минут, если будет пожар. И как сработает капельно-воздушная сигнализация, уже не имеет смысла. Человек просто задохнется от токсических выбросов горения пластика и других материалов», - добавил архитектор.

Источник: https://replyua.net