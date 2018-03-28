Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты

28.03.2018 08:57

Медики рассказали, что с 28 по 31 марта украинцев снова ожидают магнитные бури. Об этом сообщает "Обозреватель".

Согласно информации, в Институте геофизики, 28 и 31 марта прогнозируется легкое магнитное возмущение, а 29 и 30 марта – полноценные магнитные бури. В остальные дни геомагнитных возмущений не предвидится.

Терапевт-кардиолог Виктория Форосенко при этом отметила, что метеозависимые люди в дни магнитных бурь могут ощущать приступы головной боли, слабость и раздражительность.

Избавиться от влияния магнитных бурь на состояние здоровья можно при помощи препаратов от метеозависимости.

Чаще такие лекарства выпускаются на основе экстрактов корня куркумы, имбиря, солодки, мелисы, мяты и зеленого чая, потому безвредны для большинства. Вместе с тем они оказывают успокаивающий и обезболивающий эффект за счет нормализации давления и разжижения крови.

Источник: https://from-ua.com