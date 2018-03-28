Новые пенсии: что изменится для сельских жителей

28.03.2018 20:15

Новая пенсионная реформа предусматривает, что пенсии могут получить украинцы, которые имеют не менее 15 лет рабочего стажа. А вот те украинцы, которые добросовестно работали более 40 лет, на сегодняшний день получают такую же пенсию, сообщает УНИАН.

Ситуация конечно же очень несправедливая. Поэтому депутаты предлагают изменить механизм начисления соцвыплат и больше позаботиться частности о крестьянах, у которых всегда заработные платы были меньше, а работать люди могли на одном месте более 40 лет.

Проект закона № 8187 "О внесении изменений в статью 25 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно надлежащего пенсионного обеспечения лиц, имеющих 40 и более лет страхового стажа" разработали народные депутаты Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Александр Дубинин, Виталий Куприй и Виктор Шевченко.

Они предлагают изменить механизм начисления пенсий для категории граждан, которые уплачивали страховые взносы более 40 лет. Кроме того, увеличить коэффициент начисления выплат с 1% до 1,35% за 1 год страхового стажа.

Ожидается, что повышенные пенсии будут получать преимущественно жители сел и небольших населенных пунктов. Ведь за небольшую альтернативу рабочих мест большинство крестьян проработали на 1 работе с незначительным окладом. Поэтому их выплаты значительно меньше пенсий жителей больших индустриальных городов.

Так, авторы проекта убеждены, что государство ненадлежащим образом заботится о крестьянах, которые очень много работали на благо украинской экономики, а на склоне лет оказались практически никому не нужными.

Напомним, на сегодня максимальный размер пенсии в нашей стране составляет 13 тысяч 700 гривен. Однако, чтобы получить такие выплаты, украинец должен иметь на своем счету не менее 35 лет стажа с зарплатой в семь раз больше средней в Украине.

Источник: https://from-ua.com