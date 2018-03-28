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Новые правила парковки и штрафы для водителей: Порошенко подписал Закон
Были усовершенствованы размеры штрафных санкций и механизмы оплаты штрафов
Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно реформирования сферы паркования транспортных средств". Об этом сообщает пресс-служба президента.
Как сообщается, новый закон вносит целый ряд изменений. В частности, был создан механизм привлечения к административной ответственности лиц, за которыми зарегистрированы транспортные средства, нарушившие правила остановки, стоянки и парковки. Фиксировать подобные нарушения предполагается, согласно тексту документа, с помощью систем фото- и видеофиксации.
Кроме того, согласно новым правилам, копию постановления о привлечении к административной ответственности будут оставлять на лобовом стекле транспортного средства. Принимать решение о привлечении к ответственности и временном задержании транспортного средства уполномочены инспекторы по паркованию.
Уточняется, что при временном задержании транспортного средства инспектор обязан немедленно проинформировать соответствующие подразделения полиции с указанием времени и места задержания и места эвакуации. Вся информация будет размещаться на официальной интернет-странице исполнительного органа соответствующего местного совета. Сообщение также будет дублироваться на номера мобильных телефонов, которые их владельцы предложили для внесения в соответствующие информационно-коммуникационные системы.
Возвращаться автомобили будут только после оплаты штрафов и стоимости услуг по их транспортировке и хранению.
Сообщается также, что были усовершенствованы размеры штрафных санкций и механизмы оплаты штрафов.
Одновременно закон определяет основания для освобождения от ответственности зарегистрированного владельца транспортного средства. В частности, речь идет о случаях, когда номерной знак или сам автомобиль был украден, или если право на управление автомобилем было передано другому лицу на соответствующих юридических основаниях.
Закон вступит в силу через 180 дней с момента обнародования.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, водитель, штраф, Порошенко
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