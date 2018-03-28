Новый циклон: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

28.03.2018 09:05

К Украине подобрался циклон с фронтами, потому в ближайшие дни ожидаются дожди и кратковременное похолодание, которое сменится теплом.

"Облака понемногу осаждают Украину. Хотя солнца еще много. С юга подпер циклон с фронтами, появились дожди. Завтра облаков станет больше, днем ​​основные дожди сместятся на восток, центральную часть", – сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что будет сырая погода, а также продолжит таить снег.

"Похолодание в среду будет кратковременным, дальше все равно теплее и теплее. И плюс периодические осадки. Поэтому поезжайте в свои гаражи, дома, проверьте подвалы, погреба, уберите с низменных участков все, что может пострадать от подтопления или просто перенасыщение влагой", – посоветовала синоптик.

Она добавила, что снег превратиться в ручьи.

"Снег и лед переходят из твердой фазы в фазу ручьевую-речную. Поэтому берегите ноги, обувь и недвижимость", – резюмировала Диденко.

Источник: https://from-ua.com