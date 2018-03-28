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Новый закон о валюте: что изменится для украинцев
В марте президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в ВР законопроект «О валюте», который призван упростить жизнь тем, кто работает с валютой.
Документ доступен на сайте парламента под № 8152.
Так, законопроект предусматривает отмену валютного контроля для более 40% операций, регистрации кредитов от нерезидентов и лицензирования инвестирования за рубеж.
Также будут отменены валютные ограничения для бизнеса и либерализован рынок. Как пояснили в НБУ, нормативно-законодательная база действующего валютного регулирования устарела, перегружена и требует замены.
Кроме того, соглашением об ассоциации с ЕС Украина приняла на себя обязательства по адаптации валютного законодательства к нормам и стандартам Евросоюза
Что же изменится для украинцев?
Валютное инвестирование. Теперь для инвестиций за границу не нужна будет индивидуальная лицензия от НБУ.
После вступления в силу закона о валюте вместо генеральных и индивидуальных лицензий останется только один вид – валютные. Такие надо будет оформить небанковским учреждениям, которые будут работать с валютой. Банки же получат ее автоматически – в составе банковской лицензии.
Валютный контроль. Закон отменит его для операций по покупке и переводу валюты на сумму до 150 тысяч грн в эквиваленте.
Для экспортеров и импортеров, по мнению аналитиков, больше всего пользы от этого закона.
Закон продолжит максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров на более 180 дней. Экспортерам не нужно будет продавать выручку, а покупать валюту можно будет без привязки к конкретному экспортному контракту.
Также будут ослаблены санкции по нарушениям валютного регулирования. Не нужно будет регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты.
Если парламент проголосует законопроект о валюте в ближайшее время, в силу он вступит через полгода.
В то же время, необходимо понимать, что «либерализация» не означает «отсутствие контроля». НБУ и банки будут иметь право требовать от компаний и физических лиц документы о проведенных валютные операциях.
В частности, согласно законопроекту, НБУ сможет сам установить ограничения, если увидит определенные риски на валютном рынке.
Так, по целевой необходимости НБУ сможет ограничивать: обязательную продажу части валютной выручки; установление сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам и требований к операциям, связанным с движением капитала; введение специальных разрешений на валютные операции и резервирование по валютным операциям.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, закон, валюта
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