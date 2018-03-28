"Пришло время выполнять обещания": Хуг встретился с главарем террористов "ЛНР"

28.03.2018 07:25

По словам первого заместителя руководителя СММ ОБСЕ, они обсудили вопросы безопасности

Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг рассказал о своей встрече с главарем контролируемых Россией террористов "ЛНР" Леонидом Пасичником.

Об этом он сказал на брифинге в оккупированном Луганске.

"Я только что вернулся после конструктивного обсуждения с Пасичником", – заявил Хуг.

По его словам, на этой встрече обсуждались вопросы "охраны и безопасности наших сотрудников и наших технических средств, включая наши беспилотные летательные аппараты, нашей свободы перемещения и результатов наших наблюдений по реализации Минских соглашений".

Хуг сообщил, что СММ поручено в соответствии с мандатом миссии налаживать диалог для "ослабления напряженности".

Он отметил, что миссия открыта к диалогу со всеми сторонами, которые готовы добросовестно участвовать в нем.

"В конечном счете, этот конфликт может быть урегулирован только с помощью диалога", – подчеркнул Хуг.

При этом он отметил, что из-за отсутствия диалога больше всего страдают мирные жители с обеих сторон линии разграничения.

"Так, как вы можете видеть из наших отчетов, ситуация в области безопасности несколько улучшилась, но коренные причины для непрерывного насилия остаются. Наличие тяжелого вооружения, а также близость расстановки сил и группировок продолжают быть главной причиной для нестабильности. Пришло время, чтобы стороны выполнили их обещания по отводу вооружения и разведению сил", - заметил Хуг.

По его убеждению, только это сделает ситуацию устойчивой и сделает режим прекращения огня необратимым.

Кроме того, Хуг считает необходимым открытие дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе.

"Мы уже давно отстаиваем идею открыть дополнительный автомобильный пункт въезда-выезда, например в районе Попасной-Первомайска, поселка Золотое, мост в Счастье. Все эти проекты мы считаем реализуемыми, даже с минимальной необходимостью подготовительных работ. У меня нет никаких объяснений причины почему не открываются дополнительные пункты пропуска", – заявил Хуг журналистам.

Он отметил, что в районах Попасная-Первомайск и у посёлка Золотое "нет никаких технических преград для того чтобы открыть КПВВ", однако в районе моста в г. Счастье необходимо провести работы по разминированию местности.

"Сейчас существует возможность или шанс, который мы не должны упустить, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни мы должны призвать стороны чтобы они открыли как минимум один дополнительный пункт въезда-выезда", – добавил замглавы СММ.

Источник: https://www.segodnya.ua